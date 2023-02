née Pilloud

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Elisabeth Pilloud est décédée à la Fondation Rive-Neuve à Blonay, mercredi 25 janvier. Une cérémonie a eu lieu en l’église de Châtel-St-Denis, le 28 janvier.

Elisabeth est née dans la famille de Vérène et Aloys Pilloud le 15 février 1956. Elle était la grande sœur de Denise et Anne. Les jeux dans le quartier avec les cousins et cousines bercèrent son enfance. Une expérience forte dans sa vie d’adolescente fut de partir un mois en été travailler à l’hôpital de Dornach près de Bâle. Une fois ses écoles terminées, elle partit une année en Allemagne, en tant que jeune fille au pair. Une période agréable et enrichissante.

De retour en Suisse, elle partit à Sion afin de suivre une école de nurse. Elle fit son entrée dans la vie professionnelle à la maternité de…