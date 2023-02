ÉPAGNY

Jean Gremaud est décédé le 15 décembre 2022 à l’âge de 93 ans, entouré de la présence et de l’amour des siens.

Jean vit le jour le 16 janvier 1930 à Pont-la-Ville à la ferme En Thusy, dans le foyer de Clémentine et Léon Gremaud Duriaux. Avec ses sept frères et sœurs, il grandit sur les bords de la Sarine jusqu’en 1943. La montée des eaux de la rivière et la création du lac de la Gruyère contraignirent la famille à s’installer à Epagny, en Bouleyres, puis à la ferme du Grand-Clos.

D’humeur joyeuse et espiègle, Jean aimait prendre soin des animaux et œuvrait à la ferme familiale.

Puis vint le temps des amours. Jean épousa Marie-Jeanne Richoz en 1962. De cette union naquirent Pierre, Christine et Nicolas.

Jean contribua grandement au développement de la station de Moléson. Avec des…