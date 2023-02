Elsa et Laurent ont tout du couple modèle. Mariés depuis vingt ans, ils sont les parents de Lucie, une adolescente pétillante. Pourtant, un matin, Elsa ne rentre pas de son jogging, et disparaît sans laisser de trace. Le monde de Laurent, et de sa fille, s’écroule lorsque la police leur apprend qu’Elsa n’est pas la personne qu’elle prétend être… Mardi, à 21 h, sur RTS1