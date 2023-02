Le prévenu admet «avoir perdu ses moyens» le soir du drame

Celle-ci a commencé le 25 mars 2020. La veille, le prévenu tuait deux Vaudois d’origine macédonienne et cachait leurs corps dans la fosse à purin du chalet de l’Obecca, sur les hauts de Marsens.

Au fil de la journée ce mardi, le jeune agriculteur a admis avoir acheté le fusil qui lui a permis de tuer ses victimes, un père de 47 ans et son fils de 23 ans. Parce qu’il se sentait menacé par celles-ci, a-t-il expliqué. Il n’avait donc pas effectué cette transaction pour chasser ou pour offrir l’arme à son père pour son anniversaire, comme il l’affirmait jusque-là.

Des menaces pas si virulentes. «Oui, mais dans la situation financière dans laquelle je me trouvais, j’étais coincé», a-t-il reconnu, faisant référence au fait qu’il avait déjà dépensé l’argent que les victimes lui avait transmis pour l’achat de trois véhicules agricoles. Il ne comptait d’ailleurs pas leur fournir les tracteurs non plus.

"J'ai perdu mes moyens"

Le prévenu a en outre admis «avoir perdu ses moyens», faisant ainsi voler l’argument de la légitime défense. Le soir du drame, les victimes n’avaient commis aucun geste menaçant avant que l’agriculteur n’aille chercher son fusil déjà chargé dans son pick-up. «Ils ne m’avaient fait aucun mal.»

Fondant en larmes à de plusieurs reprises pendant son audition, le Gruérien emprisonné à Bellechasse a avoué: «Ce qui est dur, ce n’est pas la prison en elle-même, mais de vivre avec le mal que j’ai fait.»

La dernière journée du procès se déroulera mercredi avec le réquisitoire et les plaidoiries. Le verdict est attendu le 1er mars. VAC