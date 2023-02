Pierrick Cottier proche du cadre B de Swiss-ski

Pierrick Cottier visait un top 12 aux Mondiaux de Whistler. Mission accomplie pour le fondeur du SC Im Fang qui a terminé neuvième, et deuxième Suisse, sur le 10 kilomètres skating junior, jeudi dernier. «Je ne suis qu’à quatre secondes du top 6. J’ai perdu du temps au second tour, regrette presque le Gruérien de 19 ans. Cette position finale me fait quand même très plaisir.»

Pourquoi? Notamment car ce résultat devrait lui ouvrir les portes du cadre B de Swiss-ski la saison prochaine. Avant de songer à 2024, Pierrick Cottier compte d’abord bien finir le présent exercice. En signant son premier podium en Coupe continentale cette année. Et en continuant d’être régulier sur ses courses. Une régularité qui lui a fait défaut lors du 20 kilomètres classique au Canada. «On est partis vite. Et…