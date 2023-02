Science grand format

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H

Mystérieux insectes, sur la piste des origines

Des déserts brûlants aux steppes glacées des pôles, des prairies verdoyantes aux forêts tropicales, les insectes occupent tous les écosystèmes de la planète. Un monde étonnant, fascinant et pourtant longtemps ignoré. Qui sont-ils? D’où viennent-ils? De quand date leur apparition? Comment et pourquoi se sont-ils autant diversifiés, multipliés? Aujourd’hui, de nouvelles méthodes en paléo-entomologie, en exploration et en analyse des fossiles et du vivant révèlent à quel point les insectes ont contribué à façonner notre monde. Ils ont même participé à l’évolution des humains. A l’heure où certaines de leurs espèces sont en danger d’extinction et où leur place dans les écosystèmes pose question, ce film raconte…