Sur des airs familiers

Sept ans après Sebolavy, Mickey 3D vient de sortir Nous étions des humains. Où l’on retrouve le regard acéré, volontiers grinçant et mélancolique, que Mickaël Furnon pose sur le monde.

ÉRIC BULLIARD

Il y a comme un air familier. Sur la pochette, ces sourires toutes dents dehors rappellent celui de Tu vas pas mourir de rire, sorti il y a vingt ans déjà. Cette voix un rien nonchalante, ces mots affûtés pour dénoncer nos travers, cette chanson-rock accrocheuse, parsemée de bidouillages électro… Pas de doute: Mickey 3D est de retour. «Et ça c’est rien de le dire…»

Après des débuts tonitruants et le tube Respire, le groupe de Saint-Etienne s’était fait plus discret. Le chanteur Mickaël Furnon a continué seul ou avec d’autres musiciens et a sorti trois albums ces quatorze dernières années:…