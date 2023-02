Titebah proche de Bouleyres

FOOTBALL. Sauf retournement de situation, le FC Bulle pourra compter sur Nassim Titebah pour la seconde partie de championnat. La probable cinquième recrue gruérienne de l’hiver jouait en National 2 à Schiltigheim (France) la saison dernière. Ce latéral de 25 ans peut évoluer à gauche comme à droite. Une bonne nouvelle à la vue de l’absence de Diogo Dos Santos, en délicatesse avec sa cheville et forfait pour la reprise de Promotion League à Rapperswil-Jona le 25 février. L’attaquant Marko Dangubic, lui, est plus qu’incertain après une blessure au doigt contractée lors du match amical de samedi passé contre Bavois (défaite 1-2). «De ce que j’ai vu, les joueurs sont physiquement bien, et il y a de la cohésion dans le jeu», livre Steve Guillod, le coprésident gruérien.

