Tribune libre

Un ami de la démesure

A propos de la gare de Bulle.

Un ami américain vivant à Genève, venu me rendre visite en Gruyère, m’a demandé de venir le chercher à la gare de Bulle – il n’a pas de voiture et adore prendre le train. Comme il s’émerveillait de l’envergure des nouvelles constructions de la gare, je n’ai pas osé le détromper quand il m’a dit: «Il faut bien ça pour une ville de plus 100 000 habitants! C’est plus grand que la gare de Genève!»

Il a admiré les sept voies, les larges rampes d’accès, les couloirs énormes, le centre commercial surdimensionné, l’esthétique de type caserne des bâtiments construits alentour. Un exemple de sobriété selon l’ami américain. Le bois des plafonds des galeries des quais lui a rappelé la Gruyère mais pas trop. «J’admire cette architecture qu’on…