Un accueil bullois exemplaire

A propos de la journée dédiée aux nouveaux habitants.

La ville de Bulle avait invité tous les nouveaux habitants de la commune (plus de 800 en une année!) pour une rencontre de découverte, d’information et de partage. Après une visite du quartier historique en plusieurs groupes, selon la langue, c’est à l’Hôtel de Ville que s’est poursuivie la journée. Présentation des autorités communales, informations sur le fonctionnement de l’administration, stands tenus par diverses associations de rencontre pour familles, jeunes ou moins jeunes, culturelles ou sportives, animation musicale par un groupe portugais. Cette journée s’est terminée par un apéritif durant lequel on pouvait se renseigner aux divers stands ou papoter avec les autorités communales.

J’adresse ici un grand bravo à la ville de…