Un semi-marathon pour fondeur au Crêt

SKI DE FOND. Organisé par le Ski-club L’Etoile Grattavache-Le Crêt, le championnat fribourgeois de ski de fond se déroule ce week-end au centre nordique veveysan. Les courses individuelles en style libre de U10 (1 km) à adultes (21 km) se disputeront samedi, les relais en classique dimanche. Entre 200 et 250 fondeurs sont attendus au Crêt pour ce qui comptera également comme manches de la Coupe fribourgeoise. Les départs se donneront à partir de 9 h 30 les deux jours. Les inscriptions sont encore possible sur place une heure avant chaque course. VT