Vive le fatras, vive le tohu-bohu!

Une époque formidable

Arrive un moment où la vérité triomphe. Dans ce cas précis, il a fallu douze ans pour que Marie Kondo se reprenne et nous lâche les basques avec sa monomanie. En 2011, cette jeune Japonaise publiait un livre traduit en français sous le titre La magie du rangement. Plus de huit millions d’exemplaires vendus à travers le monde et sans doute presque autant de lecteurs convaincus par son message. En gros, ranger son bureau, sa chambre, son salon favorise le bien-être. Classez vos objets, désencombrez vos domiciles et vous vous sentirez plus légers. Vous voyez le genre: faire de l’ordre chez soi permet de faire de l’ordre en soi.

Encore faut-il suivre sa méthode, baptisée KonMari, avec un TM ou un ®, parce que nous parlons business. Méthode qui passe par quelques mots…