L’ancienne Migros remplacée par deux immeubles

ROMONT. Située entre la rue Pierre-de-Savoie et la rue Paul-Bondallaz à Romont, l’ancienne Migros, aujourd’hui désaffectée, va disparaître. D’après la Feuille officielle d’hier, 89 logements seront construits après sa démolition. Selon l’un des propriétaires, Xavier Rey, deux immeubles verront le jour. Ils abriteront 41 et 48 appartements. Un parking souterrain reliant les deux sites est prévu. Des habitations en vente et en location allant du studio au 4,5 pièces sont planifiées. «Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la commune. Celle-ci nous a demandé de proposer aussi des logements pour les jeunes.» Xavier Rey poursuit: «Nous sommes très heureux de remplacer cet espace mort par des bâtiments aux façades végétalisées.» Les travaux dureront deux ans, une fois le permis…