Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

30e journée

QUENTIN DOUSSE

Trois jours après la nomination de Cédric Strahm au poste d’entraîneur pour la saison prochaine, le FC Bulle retrouve la compétition à Bouleyres ce samedi à 19 h 30 contre Cham.

Hors jeu. L’infirmerie gruérienne compte huit patients: Bürgisser, Carraco, Chatelain, Desportes, Genoud, Ianigro, Özcan et Wenzi Wenzi. Delley est suspendu. Retour de Tokam ainsi que de Morard et Ropraz possiblement.

Enjeu. Bulle et Cham n’ont plus rien à craindre ni à espérer dans ce championnat de Promotion League. «Il reste important de se rattraper après deux défaites contre Saint-Gall et Young Boys M21, souligne le coach gruérien Lucien Dénervaud. Nous avons à cœur de gagner cet avant-dernier match à Bouleyres et de bien finir devant les gens qui nous ont suivis…