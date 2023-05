GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

Organisés au Mouret, les championnats cantonaux de gymnastique aux agrès ont vu cinq sudistes se parer d’or ce week-end. Les pensionnaires de Gym Ursy Ema Broch et Nina Mora se sont respectivement imposées en catégorie C4 moyen et C4 inférieur. Elles ont été imitées par Lina Pasquier (C3 moyen, FSG Sâles), Charlotte Gremaud (C2, FSG Bulle) et Lara Bruno (C1, FSG Châtel-Saint-Denis).