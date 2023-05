Coloration végétale proposée

En réaction à un publireportage consacré au salon de coiffure Kevin Kayne à Bulle, paru dans LaGruyère du 4 mai.

En parlant de coiffeurs, chers lecteurs, je tiens à vous assurer que le soin, la santé et l’écologie me tiennent à cœur depuis fort longtemps. C’est pourquoi mon salon Hair Design coiffure, sis à la route de Riaz 21, à Bulle, propose depuis 2011 déjà la coloration végétale réalisée à partir de diverses fleurs et plantes, issue de l’agriculture biologique et certifiée Ecocert. A bon entendeur.

Virginia Oliveira Antunes, Bulle