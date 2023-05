Combat pour le climat

A propos d’actions en faveur du climat.

Les groupes climatiques ont récemment fait la une des journaux. Extinction Rebellion a fait sortir 60 000 personnes à Londres le Jour de la Terre (22 avril). Les Verts et Elders for the Climate ont entamé une action en justice contre le gouvernement suisse. J’ai également entamé une action en justice, mais c’est à un niveau plus personnel.

En plus de mon cabinet chiropratique, je me suis beaucoup intéressé au climat et aux énergies renouvelables. J’ai écrit aux compagnies d’assurance vingt ans durant pour investir dans les énergies renouvelables. J’ai essayé d’établir un cabinet médical à énergie solaire avec une fourgonnette électrique utilisée pour le transport des patients. Cela m’a été refusé et la ville et le gouvernement cantonal ont refusé…