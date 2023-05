Débats nourris au sein du PLR

La loi sur le climat ne fait pas l’unanimité parmi les délégués libéraux-radicaux.

MOTS D’ORDRE. «Cette loi n’est pas parfaite mais elle est pragmatique. Elle offre des solutions libérales pour le climat et renforce la recherche et l’innovation en Suisse.» Les mots de Nicole Kölbener, candidate au Conseil national, n’ont pas convaincu tous les délégués du PLR, présents à l’assemblée jeudi soir à Guin afin de déterminer les mots d’ordre du parti pour les prochaines votations du 18 juin. Lors du vote, à l’issue d’un débat nourri, il y a eu 30 oui, 10 non et 4 abstentions.

Soumise au peuple à la suite du référendum de l’UDC, la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat ne contient ni interdictions ni taxes supplémentaires. Elle fixe des objectifs et donne des moyens…