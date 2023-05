Ilona Chavaillaz débute sa saison par une première place

VTT. Samedi dernier avait lieu La Glânoise, premier rendez-vous de la saison de VTT dans le canton. Chez les dames, Ilona Chavaillaz s’est illustrée en remportant la course de 33 km au départ d’Ursy. La locale de l’étape a ainsi pu parfaitement lancer sa saison. «Je connais bien La Glânoise qui est souvent ma première course de l’année. Elle permet de voir où je me situe physiquement. Je suis satisfaite de ma course, compte tenu du peu de kilomètres que j’avais dans les jambes.»

Un coup de chapeau à l’organisation

Habituée du parcours, Ilona Chavaillaz s’est montrée reconnaissante envers les bénévoles. «Le tronçon en forêt posait problème et les organisateurs ont fait un travail énorme pour que la course se déroule dans les meilleures conditions.»

Terminant le parcours en 1 h 34 minutes,…