Innopac bientôt prêt à la production

VUISTERNENS-EN-OGOZ. Touchée de plein fouet par l’incendie des caves à fromages, le 2 mars dernier, l’entreprise Innopac va de l’avant dans la relocalisation de sa production. Elle a mis à l’enquête, vendredi dans la Feuille officielle, le changement d’affectation de sa future halle de production, sise à la route de Bulle 41, à Vuisternens-en-Ogoz.

«Nous devons réaménager et mettre aux normes cette halle de stockage, ainsi que construire des parois antifeu et des séparations, explique Nadia Tâche, responsable des ressources humaines chez Innopac. Les choses avancent. Nous avons l’espoir d’obtenir rapidement le permis afin de mettre en service nos nouvelles machines dès la mi-juin et de démarrer la production dans la foulée.»

Pour mémoire, Innopac est active dans l’emballage pour…