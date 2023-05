La mauvaise passe de trois du FC Bulle

Les journées se suivent et se ressemblent pour le FC Bulle depuis l'annonce du départ de l'entraîneur Lucien Dénervaud. Après les défaites face aux espoirs de Saint-Gall et Young Boys, les Gruériens ont été battus samedi par Cham sur le score de 2-4.

Malgré l'ouverture du score zougoise (20e, 0-1), les locaux ont réalisé une solide première mi-temps et marqué par deux fois sur corner. De la tête par Perrault Tokam (31e, 1-1), puis par Marko Dangubic d'une reprise dans les cinq mètres (45e, 2-1). Hélas pour les 342 spectateurs présents à Bouleyres, le FC Bulle a raté un penalty (66e) et concédé trois buts en deuxième période (52e, 77e et 79e, 2-4). Rageant pour des Bullois loin d'être dépassés par une équipe de Cham diablement réaliste.

Cette quinzième défaite de l'exercice relègue le FC Bulle à la 14e place de Promotion League. Il reste désormais deux rencontres – samedi prochain à Bâle M21, puis à Bouleyres le 27 mai face au Stade Nyonnais – pour relever la tête. Et terminer positivement la saison ainsi que l'aventure de l'entraîneur Lucien Dénervaud.

Retrouvez le compte-rendu et l'analyse de ce match Bulle-Cham (2-4) mardi dans La Gruyère de mardi.