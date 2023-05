Les 3 ponts espèrent 1000 participants

COURSE À PIED. La 47e édition de la Course des 3 ponts se tient ce jeudi à Broc. Comme en 2022, le départ et l’arrivée seront donnés au Complexe sportif de la plaine des Marches. Dès 9 h, les enfants se mesureront sur des distances de 2,3 et 3 km. La course principale de 10,25 km – et 180 m de dénivelé positif – s’élancera à 10 h.

«Après les nouveautés de l’année dernière, nous avons choisi de garder le même parcours. Si nous pouvons compter sur la météo, nous espérons atteindre les 1000 participants», explique le viceprésident d’organisation Jonas Murith.

L’année de J. Schouwey?

Un vice-président qui partage son rôle et son ambition avec Jérémy Schouwey, l’un des favoris du tracé brocois. «Il est en grande forme et il a envie de gagner “sa” course après quatre podiums d’affilée.» Côté…