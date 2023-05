Les jalons sont posés pour cet automne

ÉLECTIONS

Le Conseil d’Etat fribourgeois a publié vendredi l’arrêté de convocation du corps électoral en vue des élections fédérales de cet automne. Le 22 octobre prochain, les Fribourgeois sont appelés aux urnes pour élire leurs sept représentants au Conseil national et leurs deux délégués au Conseil des Etats. Les listes des candidats doivent être déposées à la chancellerie d’Etat au plus tard le lundi 28 août à midi. Un éventuel second tour pour l’élection à la Chambre des cantons est prévu le dimanche 12 novembre 2023.