Après Sierre, le judo sudiste s’attaque à Spiez

Les judo-clubs de Romont et Bulle ont remporté trois titres au ranking 500 de Sierre le week-end passé, grâce à François Salamin et Emilie Krähenbühl. Ils seront à Spiez ce samedi pour leur dernier tournoi avant la pause.

VALENTIN THIÉRY

JUDO. Ultime devoir avant les vacances pour les judokas du sud du canton ce samedi. Au ranking 500 de Spiez (BE), ils tenteront de confirmer leurs bons résultats du week-end passé à Sierre (VS) dans un tournoi du même calibre. Les athlètes du JC Romont François Salamin et du JC Bulle Emilie Krähenbühl y ont récolté quatre médailles, dont trois titres.

Le Fribourgeois a dominé huit matches sur dix, s’imposant en junior et terminant troisième en élite (–73 kg). «J’avais déjà gagné à Rheintal pour ma première compétition de l’année en mars. Je voulais…