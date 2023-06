A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Festivals et concerts: des billets à tous prix

L’été n’est pas encore là que la saison des festivals commence déjà. Comme d’habitude, les Romands auront le choix entre des festivals petits, moyens ou grands, entre superstars et artistes locaux. La mauvaise nouvelle c’est que le prix des entrées s’envole, poussé à la hausse par les cachets des artistes. Et la tendance est encore plus forte au niveau des concerts d’artistes hors festivals, que ce soit en salle ou lors de super productions dans des stades. ABE fait les comptes dans cette émission. ■