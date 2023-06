Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

COMME C’EST BEAU, l’étymologie des mots. Exemple avec pétanque. Dictionnaire: «Mot d’origine provençal, il vient de l’expression pétanco (pied qui a la fonction d’une tanco, d’un pieu), d’où jouer à la pétanque, au sens propre, qui est lancer sa boule le pied fixé au sol, sans prendre d’élan, déformé plus tard en jouer à la pétanque, peut-être à cause du bruit des boules de métal qui en se choquant «pètent».» Cela dit pour nous préparer à recevoir à Bulle le Swiss Pétanque Tour, début juillet. Oh! eh! quoi? Tu pointes ou tu tires ou tu étymololgises?

AUJOURD’HUI, à Vuisternens-devant-Romont, dès 9 h 30, rencontre oldtimer auto-moto-tracteur. Traduction: réunion de passionnés de vieilles voitures, vieilles motos, vieux tracteurs. Dans la presse magazine française, il…