Ecouter Justine Henin et mieux comprendre les points

Coup de plume

PAR VALENTIN THIÉRY

TENNIS. Ce samedi après-midi, la finale de Roland-Garros opposera chez les dames Iga Swiatek à Karolina Muchova. Elle sera retransmise sur RTS 2 dès 15 h. Ce choc entre le numéro 1 mondial et la surprenante Tchèque se suffit à lui-même pour attirer curieux et passionnés. Et puisque c’est avec l’excellent consultant Marc Rosset, c’est encore mieux. Mais si vous voulez découvrir son pendant féminin, rendez-vous quelques chaînes télé plus loin.

L’alternative digne du Genevois sera la Belge Justine Henin. Enfin, normalement. A France Télévisions, «les noms des commentateurs et consultants sur les finales ne sont pas communiqués, la mise en avant de l’ensemble de l’équipe (…) étant privilégiée». Mais pourquoi se priveraient-ils d’un tel atout?

Depuis 2012,…