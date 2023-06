née Schaller

CHARMEY

Ida Buchs-Schaller s’est endormie paisiblement le 2 juin, dans sa 90e année, entourée de l’amour des siens. La célébration du dernier adieu a eu lieu, en l’église de Charmey, le 5 juin. Ida a vu le jour à Villarsel-sur-Marly, le 19 juin 1933, dans la famille de Josef et Louise Schaller-Nosberger. La famille était composée de huit enfants d’un premier mariage et de cinq enfants d’un second.

Après l’école obligatoire, elle n’a malheureusement pas eu la chance de faire l’apprentissage de cuisinière qui lui aurait tant tenu à cœur et partit pour la Suisse alémanique, à Niederbipp, chez un quincaillier comme aide de ménage.

Après un stage d’aide de cuisine à l’hôtel Terminus à Fribourg, elle s’engagea comme sommelière au restaurant des XIX Cantons à la Tzintre. C’est là…