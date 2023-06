VTT. Manche de la Coupe romande et fribourgeoise de VTT, la Bike Broye – un marathon de 70 kilomètres en boucle à Vers-chez-Perrin – a couronné samedi la Glânoise Ilona Chavaillaz (Sommentier, lauréate en 3 h 14) et le Fribourgeois Adrien Chenaux (2 h 36). Meilleur régional côté masculin, le Gumefensois Benoît Grelier a signé le 8e chrono en 2 h 42. Prochaine course dans le canton: la Bergibike entre Fribourg et Bulle, le dimanche 2 juillet.