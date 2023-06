Jérémy Schouwey vise le doublé à Sâles

COURSE À PIED. Près de 650 participants sont attendus ce vendredi soir à la 28e édition d’A Travers Sâles, une course comptant pour la FriRun Cup et la Coupe La Gruyère. Sur le tracé de 8,03 kilomètres, le tenant du titre gruérien Jérémy Schouwey fera figure de favori avec le Fribourgeois Pascal Berset. En l’absence de tête d’affiche, la course s’annonce plus ouverte chez les dames. Les enfants ouvriront le bal dès 18 h 10, alors que les catégories principales s’élanceront à 19 h 45. A noter que les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’à ce mercredi.