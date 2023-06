A l’agenda

BROC

Bourg de l’Auge 3: vide-dressing by Annie. Me 10h-18h, ve et sa 14h-18h.

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu, me, ve 14h, sa 10h et 14h.

BULLE

Ecole de la Condémine (salle polyvalente): conférence pour les parents sur le thème «des écrans et des enjeux de prévention liés», organisée par l’Association des parents d’élèves de Bulle-Morlon. Me 20h.

Part-Dieu: festival Altitudes, sur le thème de l’invisible, visites de la Part-Dieu. Programme sur www.altitudes.art. Jusqu’au 25 juin.

Collège du Sud: festival de théâtre «I libri sulla scena». Me 15h15.

Ludothèque: Fritime piccolo. Sa 9h-10h15.

LE PÂQUIER

Carmel: messe. Ma 19h30.

ROMONT

Ludothèque: après-midi de jeux pour les enfants. Inscriptions à info@ludo-glane.ch. Me 13h30-15h30.

VAULRUZ

