L’AGR est en quête d’un capitaine

LA JOUX. Occupée passablement par l’élaboration du Plan directeur régional (PDR) de la Glâne, en consultation publique jusqu’au 12 juillet (La Gruyère du 11 mai), l’Association Glâne région (AGR) se met désormais à la recherche d’un manager. «Si nous voulons aller plus loin, nous devons nous étoffer avec l’engagement à moyen terme d’un responsable régional», a déclaré le président Willy Schorderet mercredi à La Joux, lors de l’assemblée des délégués.

Le futur directeur devra «prendre le lead pour l’analyse et la mise en place de synergies au niveau des communes de l’association». Outre représenter l’AGR, il établira le rapport annuel, gérera les ressources humaines et la comptabilité, coordonnera et développera les projets.

«Nous avons voulu mettre en place un rôle important en nous…