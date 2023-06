Le «Poulidor du tir» sacré roi

TIR. Disputé par 5830 tireurs fribourgeois en ce week-end ensoleillé, le Tir fédéral en campagne (TFC) a décoré un vainqueur inédit au fusil à 300 m. Son nom? Claude Mauron, membre et ancien président de la Société des carabiniers à La Roche. «On m’appelait le Poulidor du tir après avoir fini trois fois 2e ex aequo», sourit le Treyvalien de 59 ans, un âge cette fois-ci à son avantage face à six adversaires ayant réalisé 71 points comme lui.

Claude Mauron raconte sa performance accomplie au mousqueton, samedi aprèsmidi au stand tourain de Sauthaux. «Je suis bien parti et, après une ou deux corrections à cause de la bise, j’ai enchaîné des jolis 4 (points).» S’ensuivit alors une «longue attente» jusqu’à la clôture du TFC dimanche soir. «Ce titre de roi gruérien et cantonal est une fierté,…