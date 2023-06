Le chômage continue de baisser dans le canton

EMPLOI. Le taux de chômage baisse à Fribourg. En mai, il s’établit à 2%, a communiqué le Service public de l’emploi (SPE), soit 0,1 point de moins qu’en avril. Ce taux baisse en Gruyère et en Veveyse pour s’établir respectivement à 1,9% (-0,2 point) et 2% (-0,1 point). En Glâne, le taux est stable (1,9%). Au total, le canton comptait au mois de mai 3421 chômeurs. Le SPE explique en partie cette baisse par l’effet saisonnier. Les domaines du bâtiment et génie civil, de l’entretien, du commerce, de la réparation automobile et de l’hôtellerie-restauration enregistrent les baisses les plus importantes du nombre de chômeurs.