Le Marché bio de Bulle est de retour dimanche

BULLE. «Les produits bio et artisanaux du canton de Fribourg vous donnent rendez-vous pour la 3e édition du marché à Bulle.» Le communiqué des organisateurs annonce 24 stands de producteurs et transformateurs locaux, quatre «bistrots bio» et huit artisans. Le thème sera «Les semences et la biodiversité au jardin», avec un atelier semis. Le Marché bio de Bulle et celui de Fribourg, en septembre, «ont pour vocation de renforcer le lien entre producteurs et consommateurs, en proposant deux rendez-vous familiaux et festifs». Plusieurs artistes de rue animeront les lieux dimanche, notamment un groupe ambulant de musique celtique. Il y aura aussi des chèvres naines, un château de paille pour les enfants et des démonstrations.