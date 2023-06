Le monde de Jamy

FRANCE 3, MERCREDI, À 21 H 10

Sécheresse, canicule: allons-nous manquer d’eau cet été?

Alors que les nappes phréatiques sont au plus bas, alors que la guerre des «bassines» agricoles fait rage, que des mesures de restriction ont été prises dès cet hiver dans certains départements, comment faire face au manque d’eau qui s’annonce pour l’été 2023? Qui sera touché par des restrictions? Des salles de bain aux piscines, des jardins aux champs de maïs, Jamy s’engage dans une grande enquête à travers la France. Il remonte à la source, jusqu’aux nappes phréatiques. L’eau devient rare et précieuse. Comment ne pas la gaspiller et bien la partager entre tous les utilisateurs? Peut-on rendre potable l’eau de mer? ■