Malik Uldry et Arno Mooser intégrés à la relève

SKI-ALPINISME. L’équipe de Suisse de ski-alpinisme a publié vendredi la liste des trente-six athlètes qui représenteront ses couleurs pour la saison 2023-2024. Parmi les nouveaux intégrés au cadre national de la relève U18, Arno Mooser (Pringy) et Malik Uldry (Châtel-Saint-Denis). Ils rejoignent les U20 Lucas Pasquier (Broc), Mathieu Pharisa (Estavannens) et Yann Livache (Charmey). Les Charmeysans Rémi Bonnet et Marianne Fatton ainsi que Thomas et Robin Bussard (Albeuve) continuent dans le cadre A.