Mieux supporter les fortes chaleurs

SANTÉ. Le Service du médecin cantonal (SMC) rappelle quelques règles de comportement à adopter en cas de forte chaleur. Les personnes âgées, les petits enfants, les femmes enceintes, les malades chroniques ou encore les personnes travaillant à l’extérieur sont particulièrement visés.

Durant les périodes de canicule, il est recommandé de boire suffisamment, mais d’éviter des boissons alcoolisées. Autre conseil: bien aérer les locaux le matin, fermer les fenêtres pendant les heures les plus chaudes de la journée et baisser les stores ou les volets pour éviter l’ensoleillement direct. Le SMC préconise encore de se tenir à l’ombre, dans des endroits bien ventilés ou climatisés. Et surtout ne laisser personne ni aucun animal dans un véhicule fermé. Au niveau vestimentaire, des habits légers,…