Moins de pilotes au départ à La Roche

AUTOMOBILISME. La 35e édition de la course de côte La Roche-La Berra aura lieu ces samedi et dimanche. L’événement accueillera 150 pilotes, contre 180 il y a an. «C’était trop», note Marcel Magnin, le chef broyard du comité d’organisation. «On a refusé du monde pour être moins dans le stress et avoir le temps de bien faire les choses. On s’est adapté en offrant trois manches d’essai et trois de compétition», étaie Romain Ducret, le directeur de course et président de l’Ecurie Sporting Romont.

Ce week-end, la météo devrait être moins chaude qu’en 2022. Un paramètre favorable pour battre le record de la montée (3500 mètres et 285 mètres de dénivelé positif) établi l’année passée par Eric Berguerand en 1’39’’721. Le Valaisan sera présent pour défendre son bien et son titre, tout comme Robin…