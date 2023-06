Nouveau musée? Un investissement gagnant pour tout le canton

Tribune libre

A propos du crédit d’engagement pour un nouveau Musée d’histoire naturelle, en votation le 18 juin prochain.

Le peuple fribourgeois est appelé à se prononcer le 18 juin prochain sur un crédit pour le nouveau Musée d’histoire naturelle, après que le Grand Conseil a accepté à une très large majorité ce montant.

Qui ne connaît pas le Musée d’histoire naturelle, ses expositions «poussins» et sa fameuse baleine, unique spécimen naturalisé au monde?

Alors qu’il est gratuit et qu’il est le musée le plus populaire du canton (plus de 60 000 visiteurs annuels), le Musée d’histoire naturelle est hébergé depuis près de cent trente ans dans des locaux inadaptés à sa mission. Les rénovations sont bloquées depuis plus de dix ans et il faudrait des millions juste pour remettre à jour le…