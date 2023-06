Pixels et caetera

WESTERN. De toutes les divisions du monde – toujours par deux, «tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses», dixit Clint Eastwood dans Le bon, la brute et le truand– il faut dorénavant ajouter une nouvelle combinaison: ceux qui prennent l’avion et ceux qui restent au sol. Pour cette année, les prévisions du trafic aérien (voyages d’affaires, voyages touristiques, voyages du week-end…) font état de 4 milliards de passagers aériens, sur une population mondiale de 8 milliards d’habitants. Si celui qui creuse devant celui qui a un pistolet chargé sait ce qui l’attend, les 4 milliards d’humains planant à plus de 10 000 mètres d’altitude n’ont-ils pas plus d’imagination sur le sort qui leur est réservé à destination? Ce…