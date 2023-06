A Sâles, la belle surprise Arnaud Hunziker

Cinquième d’A Travers Sâles vendredi, le Vuadensois Arnaud Hunziker s’affirme comme un espoir régional de la course à pied. Il espère franchir un cap cette saison avant de viser plus haut.

GLENN RAY

COURSE À PIED. Vendredi au départ de la 28e édition d’A Travers Sâles, Arnaud Hunziker s’est aligné aux côtés de Jérémy Schouwey, Pascal Berset et Yan Volery. A raison, puisque le Vuadensois de 17 ans n’avait concédé qu’un peu plus d’une minute à ce podium final au bout des 8 kilomètres de course. «J’étais avec le groupe de tête jusqu’au sommet de la première montée, souffle-t-il dans l’aire d’arrivée. C’est allé un peu vite pour moi ensuite, mais cette 5e place au scratch est une belle surprise.»

Avec son chrono de 26’35, Arnaud Hunziker s’est également classé meilleur junior. «J’ai battu…