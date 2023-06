Silvio Berlusconi, ce précurseur de malheur

Une époque formidable

Sacré Silvio… Par où commencer? Peut-être par rappeler à celles et ceux qui auraient vécu dans une grotte ces derniers jours que Silvio Berlusconi est mort lundi, à l’âge de 86 ans. Par souligner ensuite qu’avec sa disparition se clôt un chapitre de l’histoire italienne, comme l’ont rappelé la plupart des commentateurs. Pas le plus glorieux, pour le pays de Michel-Ange et de Dante, de l’opéra et de Roberto Rossellini. «Un géant de l’histoire, une catastrophe pour le pays», a résumé le quotidien Domani, peu respectueux de la tradition qui voudrait que l’on se retienne quelque temps avant de dire du mal des défunts.

Difficile de se rendre compte, si l’on ne voit que son déclin final assez pathétique, de la place qu’a occupée Il Cavaliere dans l’Italie de ce dernier…