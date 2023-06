Simon Geiger prolonge au FC Wil

FOOTBALL. Seulement sept apparitions, trois titularisations et 293 minutes de jeu ont suffi à Simon Geiger (photo) pour convaincre le FC Wil de le garder. Arrivé durant le dernier mercato hivernal, le Veveysan a prolongé son contrat d’une année plus une en option avec le pensionnaire de Challenge League. «Ce n’était pas inespéré. Je m’y attendais. Il faut avoir confiance en soi. J’avais un bon CV avant de venir ici, puis je me suis directement bien senti avec tout le monde», réagit l’Attalensois de 21 ans. De son côté, le club saint-gallois loue la volonté de s’investir et la polyvalence de son défenseur.

Cloué sur le banc lors des cinq dernières journées, Simon Geiger misera sur sa «lecture du jeu, sa technique et son anticipation» pour devenir un incontournable chez le cinquième du…