Tribune libre

L’efficience, jusqu’où?

Les progrès réalisés au cours des derniers siècles sont nombreux. Au Moyen Age, la communication était essentiellement orale et les moines s’appliquaient à écrire de superbes manuscrits. Il a fallu l’invention de la presse d’imprimerie pour transformer l’esprit et les habitudes. L’imprimerie a grandement contribué à répandre l’alphabétisation, la connaissance et à avoir prise sur les mots, s’y référer et faciliter la réflexion.

La découverte du charbon a permis l’invention de la machine à vapeur (1776), puis la locomotive (1804), facilitant les déplacements et limitant la durée des distances parcourues.

Durant l’ère industrielle, les nouvelles formes de communication et les énergies ont dynamisé l’activité économique et facilité le travail, la vie sociale et la…