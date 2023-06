Une double exposition entre intimité et réflexions sur l’art

Jusqu’à la fin juillet, Friart présente le travail de la Fribourgeoise Elise Corpataux et du New-Yorkais Brad Kronz. Deux visions de l’art qui se font écho, avec leurs références culturelles et leurs interrogations sur la manière de présenter des images.

ÉRIC BULLIARD

FRIART. Sa première exposition institutionnelle se déroule à Fribourg et elle s’en dit «touchée, parce que c’est la ville où j’ai grandi et à laquelle je reste très attachée». Directeur de Friart, Nicolas Brulhart estime pour sa part naturel d’exposer en ses murs le travail d’Elise Corpataux (jusqu’au 30 juillet): «Nous nous connaissons depuis une dizaine d’années et je trouve superintéressant de suivre l’évolution de son parcours d’artiste.»

Au premier étage de la Kunsthalle des Petites-Rames, Elise Corpataux présente…