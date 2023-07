Ça bouge au FC Bulle

FOOTBALL. La fin de semaine a été riche en nouvelles à Bouleyres. Jeudi, le FC Bulle découvrait son calendrier pour la saison 2023-2024 de Promotion League. Les Gruériens entameront leur championnat à Cham le samedi 5 août. Leur première joute à domicile aura lieu le samedi d’après avec un derby romand contre Etoile Carouge.

Vendredi, le FC Bulle annonçait la signature de son huitième renfort. Mersim Asllani a 24 ans et est un milieu à vocation offensive. Il était sans club depuis son départ du Stade-Lausanne-Ouchy en février dernier. Le Vaudois compte 20 apparitions en Super League pour Grasshopper et le Lausanne-Sport et 74 en Challenge League. Il a déjà porté le maillot de l’équipe nationale du Kosovo en 2021. «Mersim peut nous faire franchir un palier en tant que joueur expérimenté…