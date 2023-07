Bilan «réjouissant» pour l’édition anniversaire

BELLUARD. Le festival du Belluard s’est achevé samedi, à Fribourg, «après neuf jours de riches et intenses voyages artistiques», indique le communiqué de presse final. Cette 40e édition, placée sous le signe de l’eau, a réuni quelque 5000 personnes. «De nombreuses représentations se sont déroulées à guichets fermés», indiquent les organisateurs, qui parlent d’un «bilan réjouissant». Ils ajoutent que «la présence d’un public large et varié, issu de différentes générations, origines et régions linguistiques, témoigne d’une pertinence et d’une ouverture toujours renouvelées au fil de ses 40 années d’histoire».