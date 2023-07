A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 05

Les chips préférées des Romands

Elles craquent quand on les croque: les chips des pique-niques et des grillades nous accompagnent durant tout l’été. Mais toutes ne flattent pas le palais de la même manière. Pour déterminer quelles sont les chips préférées des Romands, ABE a pris ses quartiers au marché de Fribourg, et fait déguster toute une palette de chips au paprika à plus de 100 personnes. Résultat de cette grande dégustation et élection de Miss chips Suisse romande à savourer dans cette émission. ■