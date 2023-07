Car postal: voyage à travers la Suisse

RTS2, MERCREDI, À 21 H 05

Dans la vallée romantique et sauvage de Rosenlaui

La ligne de Rosenlaui relie Meiringen à Grindelwald, dans le canton de Berne. C’est un des trajets les plus spectaculaires des autocars suisses. Tout au long du chemin se succèdent de fabuleux panoramas du haut pays bernois. Les routes sont si étroites qu’il faut parfois faire reculer un véhicule croisé pour que le car puisse passer. Pour les chauffeurs chargés d’assurer la liaison, chaque trajet, avec ses virages en épingle et ses pentes raides, est un défi. Au détour des arrêts du car, on découvre des trésors de la nature et des lieux chargés d’histoire. Des chutes de Reichenbach aux gorges de Rosenlaui, nous rencontrons des passionnés et découvrons un hôtel qui a gardé son charme d’antan, une centrale…